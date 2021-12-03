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Haberler Gündem Hakkari’de evlat nöbeti devam ediyor
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Hakkari’de evlat nöbeti 22. haftasında

Hakkari’de PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Hakkari’de evlat nöbeti devam ediyor
İHA

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, “Kahrolsun PKK”, “Çocuklarımızı geri verin” sloganları attı. Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 22. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi.
Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, çocuklarını istedi.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, “Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlerle ilgili ayrım yapan terör örgütüdür. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP, PKK kaybedecek anneler kazanacak" dedi.
HDP binasında çalınan müzikle ailelerin sesinin bastırılmaya çalışılması ise tepkiyle karşılandı.

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