Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'den yeni hamle
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra'ya yerleştiği iddia edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunması nedeniyle Şahin için yakalama kararı çıkarılmıştı.
Şevval Şahin, en yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıklasa da aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte İstanbul'a ayak basmadı.
Şevval Şahin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra’ya yerleştiği iddia edildi.