Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için önce Hakkari'de tören düzenlendi.

Şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

ŞEHİTLER ADANA VE ŞIRNAK'A UĞURLANDI

AA'daki habere göre saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Buradaki tören sonrasında şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı.

Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana, şehit Barış'ın naaşı da Şırnak'a gönderildi.

ŞEHİT ALICI'YA ADANA'DA VEDA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sanca için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

ASRİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİ

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Çam, baba Muharrem Sanca'ya başsağlığı diledi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.

ŞEHİT BARIŞ, ŞIRNAK'TA UĞURLANDI

Hakkâri’nin Çukurca'da, terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, son yolculuğuna Şırnak'ın İdil ilçesinin Güzelova köyü Alataş mezrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına getirilerek helallik istendi. Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, daha sonra yapılan duaların ardından törenle toprağa verildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın babası İbrahim Barış’a teslim etti.

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Çubuk.

IĞDIR ŞEHİTLERİNE VEDA

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Bekir Alıcı oğulları Nafi ile Oğuz’un yardımıyla ayakta durmaya çalıştı.

OĞLUNUN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehidin annesi Yeter Alıcı’nın ise koluna kızı Sümeyye Çakır girdi. Şehit oğlunun üniformasını giyen anne Alıcı, Büyük Cami'nde düzenlenen törende, “Vatan, bayrak sağolsun yavrum. Daha anneler ağlamasın. Ellerine ben seni gönderirken kına yakmıştım geri dönersin sanmıştım. Gözlerimden yaş çıkmaz oldu. Göz pınarlarım kurudu bir günün içinde. Şehit olmandan gururluyum. Yavrum analar ağlamasın vatan bölünmesin” diye ağıtlar yaktı. Bekar olan Alıcı’nın cenazesi Erbaa şehir mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz.

ŞEHİT YASİN ÇUBUK KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) naaşı helallik alınmak üzere Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyündeki babaocağına getirildi. Burada şehidin annesi Selma, babası Lokman ile kardeşleri Emine ve Kadir Çubuk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"ABİMİN İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM"

Baba Lokman Çubuk, iki torununu göstererek, "Oğlumun intikamını bunlar alacak. Vatan sağ olsun" dedi. Bunun üzerine baba Lokman Çubuk'un yanına gelen şehidin küçük kardeşi Kadir Çubuk, "Abimin intikamını ben alacağım" dedi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü meydanına götürüldü. Şehit Yasin Çubuk'un naaşı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT ALİ YILMAZ'A KÜTAHYA'DA VEDA

Yine Iğdır'da şehit düşen bomba imha uzmanı Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23) için de Kütahya'nın Simav ilçesinde tören düzenlendi. Ali Yılmaz'ın şehadet haberi, İstanbul'da özel bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan baba Yener Yılmaz (57),ev kadını anne Gülcan Yılmaz (53) ile kız kardeşi Ünzile Yılmaz'a (18),sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

BAYRAMI SİMAV'DA GEÇİRECEKTİ

Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi ise bayramın ilk günü tatile gitmeyi planladığı memleketi Simav'a getirildi. Büyük üzüntü yaşayan şehidin dedesi Ali Yılmaz (71),"Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

"SENİ BEKLİYORDUM CENAZEN GELDİ"

Şehit Yılmaz'ın cenazesi sabah tören için hastane morgundan alındı. Türk bayrağına sarılı cenaze, Kekliktepe Mahallesi Koyuncuoğlu Camii'ne getirildi. Baba Yener Yılmaz, dede Ali Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan anne Gülcan Yılmaz ve kızı Ünzile Yılmaz, bank üzerinde oturarak törenin başlamasını bekledi. Şehidin bazı yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Bu sırada oğlunun tabutunun başına gelerek sarılan anne Gülcan Yılmaz'ın, "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Şehit Ali Yılmaz, Mamak köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.