Haldun Dormen'den Ferdi Zeyrek'in ailesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, bu anlamlı ziyaretin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Zeyrek, yaptığı açıklamada; "Sevgili Haldun Dormen’in nazik ziyaretiyle hem baş sağlığı dileklerini paylaştık hem de kızımın üniversiteye yerleşmesinin mutluluğunu kutladık. Onun içtenliği, zarafeti ve dostluğu bu özel günü daha da anlamlı kıldı. Hep birlikte gerçekleştireceğimiz güzel planlarımız, heyecanlı sürprizlerimiz var ama şimdilik sadece şunu söyleyeyim: sevgiyle, umutla ve dostlukla her an daha güzel!" mesajını yayımladı.

Aynı zamanda mimar olan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazanmıştı.