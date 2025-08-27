Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haldun Dormen'den Ferdi Zeyrek'in ailesine ziyaret

        Haldun Dormen'den Ferdi Zeyrek'in ailesine ziyaret

        Tiyatro dünyasının duayen isimlerinden Haldun Dormen, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesini ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 13:06 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeyrek'in ailesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Duayen sanatçı Haldun Dormen, Ferdi Zeyrek'in ailesini ziyaret etti.

        Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, bu anlamlı ziyaretin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Zeyrek, yaptığı açıklamada; "Sevgili Haldun Dormen’in nazik ziyaretiyle hem baş sağlığı dileklerini paylaştık hem de kızımın üniversiteye yerleşmesinin mutluluğunu kutladık. Onun içtenliği, zarafeti ve dostluğu bu özel günü daha da anlamlı kıldı. Hep birlikte gerçekleştireceğimiz güzel planlarımız, heyecanlı sürprizlerimiz var ama şimdilik sadece şunu söyleyeyim: sevgiyle, umutla ve dostlukla her an daha güzel!" mesajını yayımladı.

        Aynı zamanda mimar olan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazanmıştı.

        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi zeyrek
        #Haldun Dormen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?