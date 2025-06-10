Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek'ten dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulundu. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan CHP Lideri Özel, "Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik" dedi.

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CENAZE TÖRENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Zeyrek'in cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınıp belediyeye götürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulü ile ilgili detaylar paylaşıldı.