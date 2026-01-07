97 yaşındaki Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak tedavisine yoğun bakım sevisinde devam edildiği öğrenildi.

Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Duayen sanatçı; "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.