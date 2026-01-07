Habertürk
        Haldun Dormen'in sağlık durumu

        Haldun Dormen'den açıklama

        Duayen sanatçı Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dormen; "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir" dedi

        Giriş: 07.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:57
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
        97 yaşındaki Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak tedavisine yoğun bakım sevisinde devam edildiği öğrenildi.

        Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Duayen sanatçı; "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        #Haldun Dormen
