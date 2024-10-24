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        Haberler Magazin Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, İzmir'de dans etti

        Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, İzmir'de dans etti

        Türk Tiyatrosu'nun güçlü isimleri Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, önceki gün İzmir'de birlikte dans etti. İki usta ismin dansı renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:50
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        İzmir'de dans ettiler
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        2005'te Çağlar İşgören tarafından kurulan ve sanat danışmanlığını duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20'nci yılı, önceki gün bir törenle kutlandı. Etkinliğe, tiyatronun sanat danışmanlığını yapan Haldun Dormen’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Levent Üzümcü ve Prof. Dr. Oya Başak gibi isimler de katıldı.

        GÖKSEL KORTAY VE EKREM İMAMOĞLU TAKLİTLERİ BEĞENİLDİ

        Prof. Dr. İlber Ortaylı rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamadı ancak gönderdiği bir videoyla duygularını dile getirdi. Törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir telgraf gönderirken mesajı, bir tiyatrocu tarafından İmamoğlu taklidiyle davetlilere aktarıldı. Geceye katılamayan bir diğer isim ünlü tiyatrocu Göksel Kortay ise yine bir tiyatrocu tarafından canlandırıldı. Kutlamanın başında söz alan tiyatronun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, 2005'te tiyatroyu nasıl kurduğunu ve Haldun Dormen ile tanışma hatıralarını anlattı.

        Çağlar İşgören

        DORMEN: TÜRK TİYATROSU ÇOK GÜZEL YERLERE GİDİYOR

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        Kutlamada konuşan Haldun Dormen; "Sahne Tozu Tiyatrosu 20 yıl önce Çağlar ile beraber kurduğumuz için çok mutluyum. İnşallah, ben olmasam da bu tiyatro 50'nci yılını da kutlayacak. Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor. Bunu gördüğüm için de çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

        Çağlar İşgören ile Haldun Dormen

        Geceye katılan Selçuk Yöntem; "Tiyatroyla uğraşmak çok meşakkatli ama çok da güzel bir duygu. Tiyatronun 20'nci yılını kutluyorum. Dönüp baktığımızda bunun yarıdan fazlasındaki dönemde ben de varım. Hem öğrenci yetiştirme, hem topluma tiyatroyu sevdirme hem de büyükleriyle sanat hayatlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

        Levent Üzümcü

        LEVENT ÜZÜMCÜ, VURAL ÇELİK’İ ANDI

        İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ünlü oyuncu Levent Üzümcü ise Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20’nci sanat yılını kutlarken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve bir dönem 'Avrupa Yakası' dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Vural Çelik’i andı. Üzümcü; "Ben Vural’ı çok iyi tanıyorum, çok iyi bir insandı. Ölüm, galiba istediğin zaman birini arayamamak. Onu özleyecek olmak çok koyuyor insana. Vural ancak biz öldüğümüzde ölecek; umarım uzun ömürlü olur" sözlerine yer verdi.

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        #Selçuk Yöntem
        #Haldun Dormen
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