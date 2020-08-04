Halı sahalar da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mekanlar arasında bulunuyor. Halı sahaların bugünden itibaren açılacağı yönünde çıkan iddiaları İçişleri Bakanlığı yayımladığı açıklama ile yalanladı. Bakanlığın açıklamasında "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır." denildi. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu'nun dernek statüsünde olduğu belirtilen açıklamada, yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da eklendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'HALI SAHALAR AÇILIYOR' İDDİALARINA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın halı sahalar için yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."