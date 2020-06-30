Birçok yöntem ile halıda meydana gelen yanık izlerinden kurtulabilirsiniz. En etkili yöntemler gliserin, tuz ve zımpara yöntemleridir. Eğer birkaç defa yanık izinin olduğu bölgeye uygulanırsa kısa süre içerisinde halınızda bulunan yanık izinden kurtulacaksınız. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceği ve sizleri aydınlatacağız. O halde yazımızın devamını mutlaka okumanız gerekmektedir.

Halıdaki yanık izlerine yöntemler

Halıda meydana gelen yanık izleri halıda çirkin bir görüntü oluşturur. Bu izleri kaybetmek mümkündür. Şimdi sizlere yanık izlerini geçirmek için birkaç yöntemden bahsedeceğiz. İşte halıdaki yanık izlerine çözüm olan yöntemler aşağıdaki gibidir.

Halıdaki yanık izlerine gliserin

Gliserin halıda meydana gelen yanık izleri çok çok iyi bir yöntemdir. Halıdaki izleri geçirmek için yanık izi bulunan bölgeye dökün ve bir süre sıvının halıya geçmesini sağlayın. Daha sonra bez yardımı ile izin olduğu bölgeyi silin. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Halıda bulunan yanık izinin geçtiğimi göreceksiniz.

Halıdaki yanık izlerine tuz

Tuz halıdaki yanık izlerine çok etkilidir. Bunun için halıda yanık izi bulunan bölgeye tuz dökün ve ıslak bir bez ile bu bölgeyi ovarak silin. Bu işlemi 2-3 defa tekrarlayın. Tuz halıda bulunan yanık izini kısa süre içerisinde çıkaracaktır.

Halıdaki yanık izine hidrojen peroksit

Halıdaki yanık izlerine karşı hodrojen peroksitin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. İzlerin olduğu bölgeye su ile karıştırılmış hidrojen peroksit dökün ve 5 dakika sonra bu bölgeyi silin. Bunu birkaç defa uygulayın. Kısa süre içerisinde halıdaki izin azaldığını ve daha sonra tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.

Halıdaki yanık izine zımpara

Halıda zaman zaman yanık izleri meydana gelebilir. Bu yanık izleri çok ise bunu geçirmek epey uzun zaman alacaktır. Zımpara ile yalıdaki yanık izi zımparalandığında yanık izinde azalma meydana gelecektir. Zımpara yaptıktan sonra halının uç kısmını hafiften kesebilirsiniz.

Sirke ile yanık izine çözüm

Halıdaki yanık izine sirkenin iyi geldiğini biliyor musunuz? Sirke en doğal yöntemdir. Sirkeyi halının yanık izi olduğu bölgeye dökün ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra bir bez yardımı ile o bölgeye iyice silin.