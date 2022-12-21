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Halis Karataş'tan bir ilk daha: 7 bininci birinciliğini elde etti

Jokey Halis Karataş, Aslan Luigi isimli safkanla kazandığı yarışla 7 bininci birinciliğini elde etti. Gazi Koşusu'nu da altı kez kazanan Karataş, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur verici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var. Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı

Halis Karataş'tan bir ilk daha!
AA

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Halis Karataş, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan koşuda Aslan Luigi isimli safkanla birinci geldi.

Halis Karataş, elde ettiği birincilikle 7 bininci şampiyonluğuna ulaştı. Koşu sonrası düzenlenen törende ödülünü Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven takdim etti.

Karataş, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur verici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var. Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

GAZİ KOŞUSU'NU ALTI KEZ KAZANDI

Jokeylik kariyerine 20 Haziran 1987 tarihinde "Bonheur" isimli safkanla katıldığı yarışı kazanarak başlayan Halis Karataş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nu 6 kez kazandı.

Halis Karataş, 20 Temmuz 2012'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 7 koşunun hepsini kazanarak Türkiye rekoru kırdı. 28 Eylül 1996 yılında düzenlenen İngiltere Ascot yarış festivalinde aynı gün 7 koşuyu kazanma başarı gösteren bir başka ünlü jokey Frankie Dettori'nin dünya rekoruna ortak oldu.

"Üstün Başarı Ödülü"ne sahip Halis Karataş'ın hayat hikayesi "Bizim İçin Şampiyon" adlı filmle beyaz perdeye aktarıldı.

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