Halis Karataş'tan bir ilk daha!

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Halis Karataş, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan koşuda Aslan Luigi isimli safkanla birinci geldi.

Karataş, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur verici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var. Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

GAZİ KOŞUSU'NU ALTI KEZ KAZANDI

Jokeylik kariyerine 20 Haziran 1987 tarihinde "Bonheur" isimli safkanla katıldığı yarışı kazanarak başlayan Halis Karataş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nu 6 kez kazandı.