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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Halit Refiğ filmleri Beyoğlu Sineması'nda

        Halit Refiğ filmleri Beyoğlu Sineması'nda

        İBB Kültür'ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan Beyoğlu Sineması'nda bu ayın yönetmeni Halit Refiğ. Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan program kapsamında, usta yönetmenin 'Teyzem', 'Karılar Koğuşu' ve 'Vurun Kahpeye' filmlerinin gösterimi yapılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:24
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        Halit Refiğ filmleri Beyoğlu Sineması'nda
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        Beyoğlu Sineması, özel seçki ve içerikleriyle Haziran ayında da İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programlarda bu ay Ayın Yönetmeni’nin konuğu Halit Refiğ. Program kapsamında; Ümit Ünal’ın 20 yaşındayken senaryosunu yazdığı “Teyzem” filmi öncesi Refiğ’in eşi Gülper Refiğ ve Alican Sekmeç ile; “Karılar Koğuşu” filmi öncesi ise Engin Ertan moderatörlüğünde Fatih Özgüven ile bir söyleşi gerçekleşecek.

        Ayın Teması: İz Bırakanlar kapsamında, “Mavi Gözlü Dev”, “Hoşçakal Yarın”, “Merhaba Güzel Vatanım”; Yakın Dönem Bağımsızlar kapsamında “Daha”, “Taş”, “Küçük Şeyler”; Salı Belgeselleri kapsamında “Gök Kubbenin Sedaları”, “La Paloma”, Altyazı Seçti kapsamında “Şeflerin Aşkı”, Haziran ayının yeni programı Yeni İtalyan Sineması kapsamında “Duygusal Şeyler” filmleri beyazperdede olacak. Meraklısına Sinema Sohbetleri kapsamında Sinemanın Görünmeyen Meslekleri: Çeviri ve Altyazı konuşulurken, Sinema Seminerleri kapsamında ise Sinema ve Hafıza, Sinema Tarihinde Yolculuk: Şiirsel Gerçekçilik ve Sinemada Zaman ve Mekân konularına değinilecek.

        Haftanın altı günü kapılarını açan ve İstanbullu sinemaseverlerin yeniden buluşma noktası haline gelen Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Sinemanın tüm etkinlik programlarına Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları ve https://kultursanat.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.

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        #Beyoğlu Sineması
        #Halit Refiğ
        #film
        #SİYAD
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