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Halk ekmeğe zam geldi mi? İşte en güncel halk ekmek fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin (İHE) halk ekmeğe zam getirdiğine dair sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Halk ekmeğe zam geldi mi? İşte en güncel halk ekmek fiyatları

Halk ekmeğe zam geldi mi? İşte en güncel halk ekmek fiyatları

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

GÜNCEL HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

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