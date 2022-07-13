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Haberler Gündem 3. Sayfa Halk plajında akılalmaz ölüm!
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Halk plajında akılalmaz ölüm! Elektrik direğine yaslandı...

Trabzon'da bayramın son günü Yalıncak Halk Plajı'nda bir genç akılalmaz bir şekilde hayatını kaybetti. Aydınlatma direğine yaslanınca yere yığılan 20 yaşındaki Mustafa Uzun, vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İnceleme başlatılan ölümle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

Halk plajında akılalmaz ölüm!
Halk plajında akılalmaz ölüm!
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AA

Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi inceleme başlatılan ölümle ilgili açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü gece saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun, hayatını kaybetti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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