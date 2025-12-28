Habertürk
Habertürk
        Halk plajlarını 3.2 milyon kişi kullandı - Turizm Haberleri

        Halk plajlarını 3.2 milyon kişi kullandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Halk Plajları, 2025 yılında da Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Halk plajlarımızla denizi herkes için erişilebilir kılıyor, çevreyle uyumlu bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz" diyerek, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajları aracılığıyla denize erişim sağladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:06
        Halk plajlarını 3.2 milyon kişi kullandı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında halk plajlarının, milyonlarca vatandaşı ücretsiz ve nitelikli sahillerle buluşturduğunu bildirdi.

        Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz giriş, çevreye duyarlı altyapı ve erişilebilirlik, halk plajlarının öne çıkan unsurları oldu.

        2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu. Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

        Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.

