Halk TV'nin sahibinden Flash Haber açıklaması

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'in satışıyla ilgili, "Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" paylaşımında bulundu.

Mahiroğlu şunları söyledi: "Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.