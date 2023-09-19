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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halka arz edilen şirketlerin yapısı sağlam mı? - İş-Yaşam Haberleri

        ''Halka arzlarda eski yanlışlıklar yok''

        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu InvestAZ Yönetim Kurulu Başkanı Elşan Guliyev oldu. Borsa İstanbul'un seçim sonrası yükselişi ve son dönemdeki durgunluğunu değerlendiren Guliyev, yeni ekonomi politikalarının yatırım araçlarına etkisini yorumladı. Borsada 7 milyonu aşan yatırımcı sayısı ve bu sayıya ulaşılmasında önemli rol oynayan halka arzların masaya yatırıldığı programda borsaya gelen yeni şirketlerin sağlıklı olup olmadığı tartışıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:06
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        Halka arzlar sağlıklı mı?
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        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu InvestAZ Yönetim Kurulu Başkanı Elşan Guliyev oldu. Borsa İstanbul'un seçim sonrası yükselişi ve son dönemdeki durgunluğunu değerlendiren Guliyev, yeni ekonomi politikalarının yatırım araçlarına etkisini yorumladı. Borsada 7 milyonu aşan yatırımcı sayısı ve bu sayıya ulaşılmasında önemli rol oynayan halka arzların masaya yatırıldığı programda borsaya gelen yeni şirketlerin sağlıklı olup olmadığı tartışıldı.

        YABANCI NEYİ BEKLİYOR?

        Borsa İstanbul’un seçim sonrası yükselişinin ana nedenlerini dile getiren Guliyev, başta faiz artırımları olmak üzere yeni ekonomi politikalarının borsaya olumlu ve olumsuz nasıl etkilerini ortaya konuyor.

        Borsada beklenen yabancı yatırımcı ilgisine de değinen Guliyev, sinyaller olmasına rağmen yabancı yatırımcının yatırım için neyi beklediğine dair görüşlerini açıkladı.

        YENİ POLİTİKA KİMİ ÖN PLANA ÇIKARIR?

        Borsada son günlerdeki gerilemenin bir düzeltme mi yoksa trend dönüşümü mü olduğunun ele alındığı programda enflasyonu düşürmek ve daha düşük büyüme hızı öngörmek olarak adlandırılabilecek yeni ekonomi politikasının hangi sektörleri öne çıkarabileceği hangilerini olumsuz etkileyeceği tartışılıyor. Guliyev bu doğrultuda bu yılın yatırım anlayışının ne olması ve yatırımcının neye dikkat etmesi gerektiği üzerinde durdu.

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        #haberler
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        #Yatırımcı Rehberi
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