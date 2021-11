Halka arz son değil, yolun başı

HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'a gelmek için gün sayan Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, 2011 yılında yabancı ortak aldıktan sonra mevzuatın elverdiği ölçüde her yıl temettü (kar payı) dağıttıklarını bu temettü tutarının yaklaşık 40 milyon liraya ulaştığını vurguladı. Koenka, "Bize güvenip ortak olan yatırımcının karşısına utanmadan, sıkılmadan çıkabilmek, hesap vermek çok önemli. Yabancılar da bu yüzden çok mutlu. Borsa yatırımcısını da analiz ettiğimizde yatırımcının şirketten, hem büyümeden dolayı karlılığının artmasını ve bu nedenle hisse değerinin yükselmesini hem de her yıl elde ettiği kardan bir kısmını dağıtmasını istediklerini gördük. Biz bu ikisini de bugüne kadar gerçekleştirmiş bir şirketiz. Bundan sonra da aynı prensipleri sürdürmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Şirketi satın aldıklarında sermayesinin 1 milyon lira olduğunu kaydeden Koenka, bugün ise rakamın 180 milyon liraya çıktığını halka arzdan sona ise şirketin özkaynağının 270 milyon seviyesine geleceğini ifade ederek, halka arzdan gelen paranın yüzde 82'sinin şirketin içine konulacağını ve şirketin de büyümeye gideceğini belirtti. Yatırımcının kendilerine güvenmeleri halinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketi karlı şekilde büyüteceklerini vurgulayan Koenka, "Biz halka arzı son değil yolun başı olarak görüyoruz" dedi.

3 KOLİ MALZEME ALDI

Ulusal Faktoring'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan 2001'de satın alındığını belirten Koenka, şirketi satın aldıklarında sadece 3 koli malzemesi olduğunu belirterek, "2011 yılına kadar hem yapılanmamızı tamamladık hem de belirli bir büyüklüğe geldik. Her yıl bütçemizi yaparken bizi an çok heyecanlandıran büyümedir. Her zaman pazar payımızı nasıl artıracağımızı düşünerek bütçemizi yapıyoruz. Hedef kitlemiz ise tamamen KOBİ'ler" dedi.

Şirketin satın alındıktan sonraki gelişimini özetleyen Koenka, Amerikalı ortak PineBridge Financial Investment'in 2011'de kendilerine ortak olduğunu belirterek, "Ortak olurken onlara bir iş planı verdik. Verdiğimiz iş planını 5 yıl içinde gerçekleştirdik. 2015'te Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 3 yıllık kredi almayı başaran tek faktoring şirketi olduk" şeklinde konuştu.

Şu anda 55 faktoring şirketinin yaklaşık 80 bin KOBİ'ye hizmet verdiğini hatırlatan Koenka, bu pazardan yüzde 10 civarında pay aldıklarını söyledi. Koenka, "Türkiye'de faktoring sektörü GSMH'nin yüzde 3.2'si kadar pay alıyor. Halbuki Avrupa'ya baktığımızda bu oran yüzde 20 civarında. O yüzden faktoringin gidebilecek çok yolunun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de 3 milyon KOBİ var. Şu anda sadece 80 bin KOBİ'ye hizmet veriliyor. Gidilebilecek yol çok açık. Nereye kadar büyümek istediğinizi siz belirleyebilirsiniz: Mevcut durumun 2-3 veya 5 katı büyüyememek için hiç bir neden görmüyoruz. Hep enerjimizi büyümekten alan bir şirket olarak iki gün arka arkaya büyüyemediğimizde bile canımız sıkılır " dedi.

BDDK DENETİMİ YABANCI ORTAK GETİRDİ

Faktoring sektörünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından denetlendiğini hatırlatan Koenka, "Biz BDDK'ya bağlı olmasaydık yabancı yatırımcı gelmezdi. Yabancı yatırımcı için BDDK çok önemli bir çıpa" şeklinde konuştu. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının KOBİ'lerin avantajına olduğunu ve ihracatçı KOBİ'lerin işlerinin de arttığını dile getiren Koenka, faiz artırımının faktoring sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini, kaydetti.

Şirket hakkında bilgi veren Koenka, varlıklarının yüzde 94'ünün dönen varlıklardan oluştuğunu ifade ederek, "Bizim için önemli olan şirkettir, çalışanlarımızdır. Bir baba çocuğunu nasıl görüyorsa biz de şirketi öyle görüyoruz. Ona nasıl yatırım yapabileceğimizi düşünüyoruz. Dönemsel para kazanalım derdinde değiliz. Önemli olan şirketi yıllarca devam ettirmek ve gelecek nesillere devretmektir. O yüzden dalgalı denizlerde hep sakin limanlara geçtik" şeklinde konuştu.

ÇEKPARA İLE KOBİ'LER OFİSİNDEN ÇIKMADAN KREDİ ALIYOR

Koenka, 2020 yılının sonundan itibaren kapanmaların daha fazla olmayacağı varsayımı ile 4 yeni şube açtıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "19 şubemiz var. Daha fazla şube açmak istiyoruz. Çünkü KOBİ'lere hizmet vermek istiyoruz. Orada var olmak önemli. Ayrıca şirket bünyesinde Çekpara markalı fintek kuruluşumuz var. Şu anda rüştünü ispatladı. Faktoring işlemlerin tamamen online olmasını sağlayacak bir uygulama yazdık. Gelen talepleri yapay zekayı da kullanarak Çekpara'dan karşılıyoruz. KOBİ'ler ofisinden çıkmadan işlemlerini tamamlıyoruz."

ÖDENEMEYEN KREDİLER YÜZDE 1'İN ÇOK ALTINDA

2020'de 3,2 milyar lira ciro yaptıklarını bu yıl 6 ayda ise 2 milyar liraya ulaştıklarını bildiren Koenka, ayrıca vade ve faiz riskinin 3-4 ay olduğunun NPL yani ödenemeyen kredi oranının ise ilk başta yüzde 1'lerde sonrasında ise daha da düşük olduğunun altını çizdi.

YÜZDE 40 YURTİÇİ BİREYSEL YATIRIMCIYA

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.