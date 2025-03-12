Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Halkbank: 3 - PGE Projekt: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Halkbank: 3 - PGE Projekt: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımını 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:34 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank evinde avantajı aldı!
        ABONE OL

        Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi PGE Projekt'i 3-1 mağlup etti.

        Mücadelenin başlarında iki takım da hücumda hata yapmazken, bir süre eşitlik bozulmadı: 9-9. Daha sonra etkili servisler kullanan Halkbank, 4-0'lık seri yakalayarak skoru 13-9'a getirdi. PGE Projekt, oyunun sonlarına doğru farkı 2 sayıya (20-18) indirse de hata yapmayan Halkbank, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

        İkinci sete iyi başlayan konuk ekip, mücadelenin başlarında 3 sayı (1-4) öne geçti. Toparlanan Halkbank, 5-5'te eşitliği yakaladı. Servislerdeki hata oranını artıran Halkbank, setin ortalarında 5 sayı (14-19) geri düştü. Etkili oyununu sürdüren PGE Projekt, ikinci seti 25-22 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

        REKLAM

        Üç sayı (2-5) geriye düştüğü üçüncü sette etkili servisler kullanarak 6-5 öne geçen Halkbank, iyi oyununu sürdürerek 6 sayılık (13-7) fark açtı. Yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Halkbank, üçüncü seti 25-15 kazandı ve bir kez daha öne geçti: 2-1.

        İyi servisler kullanarak dördüncü sete etkili başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Setin başından sonuna kadar iyi oyununu sürdüren Halkbank, dördüncü seti 25-18, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

        Halkbank'ta Yoandy Leal, 23 sayıyla mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Salvis Kurtiss (Letonya)

        Halkbank: Leal, Sercan Yüksel Bıdak, Ma'a, Kooy, Tuna Uzunkol, Sotola (Volkan Döne, Deniz İvgen, Caner Çiçekoğlu)

        PGE Projekt: Szalpuk, Wrona, Boladz, Tillie, Kochanowski, Firlej (Wojtaszek, Brand, Weber, Kozlowski, Semeniuk)

        Setler: 25-20, 22-25, 25-15, 25-18

        Süre: 94 dakika (24, 26, 22, 22)

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı