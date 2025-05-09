Halkbank Başantrenörü Radostin Stoytchev: Dörtlü Final'e savaşmaya hazır gidiyoruz

Halkbank Voleybol Takımı, Polonya'daki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basınla bir araya geldi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başantrenör Radostin Stoytchev, oyuncular Micah Ma'a, Volkan Döne, Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan katıldı.

Takımda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Stoytchev, "Benim için 9. defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayacak olmak büyük bir onur. Teknik ekibin, kulübün, oyuncuların ve eski koçun büyük emeği var. Ben de final kısmında katkı sağlamaktan onur duyuyorum. 9. kez olmasına rağmen her zaman ilk sefermiş gibi heyecanlı ve tutkulu bir şekilde gidiyorum." ifadelerini kullandı.

STOYTCHEV: DÖRTLÜ FİNALE SAVAŞMAYA GİDİYORUZ

Göreve başladığında nasıl bir ekip bulduğu sorusuna, Stoytchev, "Buraya geleli 3 hafta oldu potansiyeli yüksek bir ekibiz. Geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Bir ayımız daha olsaydı bu takımın potansiyel seviyesine gelebilirdik. Ama ne olursa olsun biz savaşmaya hazır gidiyoruz. Hiç kimseden ve takımdan korkumuz olmadan mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.