        Halkbank Çocuk Tiyatrosu, 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' oyunu seyircisiyle buluşuyor

        'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' oyunu seyircisiyle buluşuyor

        Halkbank Çocuk Tiyatrosu, 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' oyunu seyircisiyle buluşuyor. Oyunda, Azra Akın çocuklara yol gösteren bir öğretmen karakteriyle sahnede yer alıyor

        Giriş: 10.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:15
        "Yol gösteren bir öğretmen oldu"
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz yıl binlerce çocuk ile buluşan Halkbank Çocuk Tiyatrosu’nun yeni oyunu 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!', önceki gün Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen ilk gösterimle ikinci sezonuna başladı. Başrolünde Azra Akın’ın yer aldığı yeni oyunda çocuklar; tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları eğlenerek öğreniyor.

        Bu vizyonun önemli adımlarından biri olan Halkbank Çocuk Tiyatrosu’nun merakla beklenen ikinci oyunu 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde düzenlenen prömiyerle izleyiciyle buluştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın da izleyiciler arasında yer aldığı; banka çalışanları, çocuklar ve basın mensuplarının katılımıyla sahnelenen gösteri büyük beğeni topladı.

        Hakkı Ergök’ün yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Azra Akın çocuklara yol gösteren bir öğretmen karakteriyle sahnede yer alıyor. "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" temasıyla sergilenen oyunla çocuklar; tasarruf ve kaynakları verimli kullanmanın dünyayı kurtaracak gerçek birer "süper güç" olduğunu bizzat deneyimleyerek öğrenecekler. Sahneye özgü müzikleri, dinamik karakterleri ve eğlenceli anlatım diliyle çocukların ilgisini çeken interaktif oyun;parayı akıllıca kullanma, bilinçli harcama ve geri dönüşüm gibi kavramları günlük hayata dokunan örneklerle ele alıyor. 6-12 yaş grubuna hitap eden 35 dakikalık oyunun sonunda çocuklara hediye edilecek kumbara ise sahnede verilen mesajların somut bir alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olacak.

        Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; "Halkbank olarak, toplumun geleceğini temsil eden çocuklarımızın erken yaşta finansal bilinç kazanmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Duyarlı ve yenilikçi bir banka olarak, tasarruf ve paylaşma kültürünü, sanatın evrensel diliyle buluşturarak çocuklarımıza ulaştırmayı hedefledik" diyen Arslan şöyle devam etti: 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' oyunu, bizim için yalnızca bir sahne gösterisi değil; toplumsal eğitim misyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Finansal okuryazarlığı bir hayat becerisi olarak çocuklara eğlendirerek ve ilham vererek aktarmak istiyoruz. Yarının güçlü Türkiye’sinin temeli, bugünün bilinçli nesilleriyle yükselecektir. Bu anlamlı yolculukta çocuklarımızın gelişimine eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

        Halkbank Çocuk Tiyatrosu tarafından geçtiğimiz yıl sahnelenen 'Üç Kumbara', Türkiye genelinde gerçekleştirilen 13 ildeki 43 gösterimde, 14 bin çocuk izleyiciyle buluştu. Bu yıl sahnelenecek 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' oyunu ise 24 ilde toplam 51 gösterim ile izleyicinin karşısına çıkacak.

