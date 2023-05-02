Halkbank, final serisinde öne geçti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final etabının ilk maçında normal sezonun lideri Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.
Halkbank, final serisinde 1-0 öne geçti. Seride üç galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
Final serisinde ikinci maç 6 Mayıs Cumartesi günü, üçüncü karşılaşma ise 9 Mayıs'ta yapılacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Jaeschke (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Setler: 25-15, 25-16, 23-25 26-24
Süre: 119 dakika (22, 25, 32, 40)
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