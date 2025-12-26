Habertürk
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı HT Spor'da yaşanacak! - Basketbol Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı HT Spor'da yaşanacak!

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:54
        Kadın basketbolunda derbi heyecanı!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Derbide Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak.

        Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 20 puanla haftaya 3. basamakta girdi.

        Beşiktaş BOA ise 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 16 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

        Ligin 2. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 75-67 mağlup etmişti.

