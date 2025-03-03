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        Haberler Magazin Halle Berry, 22 yıl sonra Adrien Brody’den intikamını aldı - Magazin haberleri

        Halle Berry, 22 yıl sonra Adrien Brody’den 'intikamını' aldı

        97'nci Oscar töreninde nostaljik bir an yaşandı. Halle Berry, sevgilisiyle törene katılan Adrien Brody'den 22 yıl sonra 'intikamını' aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:18
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        22 yıl sonra 'intikamını' aldı
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        97'nci Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini buldu.

        Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Adrien Brody ile Halle Berry’nin 22 yıl önce yaşanan unutulmaz öpücük sahnesini yeniden canlandırması oldu.

        'The Brutalist' filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Adrien Brody, kariyerinde ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Ödül törenine, sevgilisi Georgina Chapman ile katılan Brody, Halle Berry ile yeniden bir araya geldi.

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        2003'te 'The Pianist' filmiyle ilk Oscar'ını kazanan Adrien Brody, ödülünü Halle Berry’nin elinden alırken ona ani bir şekilde öpmüş, bu sahne Oscar tarihine geçmişti.

        Halle Berry, yıllar sonra bu anı esprili bir şekilde yeniden canlandırarak Adrien Brody’yi bu kez kendisi öptü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Sürpriz Adrien Brody biraz intikam almam gerekiyordu" notunu düştü.

        Adrien Brody ise bu paylaşıma; "Seni çok seviyorum" yanıtını vererek geceye damga vuran bu anı ölümsüzleştirdi.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega, Instagram

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