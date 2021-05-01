"ONUN PERUK OLDUĞUNA SEVİNDİM"

O saçlarının peruk olduğunu da itiraf eden Berry'nin bir takipçisi, "Tabii ki şakaydı. Zaten bir an bile gerçek olduğuna inanmadım" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, "Onun peruk olduğuna sevindim. Doğal saçların harika" diyerek, görüşünü belirtti.