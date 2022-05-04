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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halsey'den bayram mesajı

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyadan Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı. Türk hayranlarına "Bayramınız mübarek olsun" sözleriyle seslenen ünlü yıldızın paylaşımı, yoğun ilgi gördü

HABERTURK.COM
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    Amerikalı şarkıcı Halsey, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Zaman zaman Instagram'dan yayınladığı Türkçe mesajlarla dikkat çeken ünlü yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    "BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN"

    27 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Bahçesinde yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını paylaşan Halsey, gönderisine "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun." ifadelerini not düştü. 

    Amerikalı yıldızın Ramazan Bayramı mesajı, kısa sürede Türk hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    "NAZAR DEĞMESİN"

    Doğum süreci ve sonrasında sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, daha önce de oğlu ve sevgilisinin fotoğrafına Türkçe "Nazar değmesin..." yorumunu yapmıştı.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    "TOMBALAK BEBE"

    Ünlü şarkıcı, Alev Aydın'ın Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğrafa ise, "Tombalak bebe." ifadelerini not düşmüştü.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    SÜRPRİZİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan gerçek adı "Ashley Nicolette Frangipane" olan Halsey, geçtiğimiz yıl ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bu fotoğrafla duyurmuştu. Şarkıcı, karesine "Sürpriz!" notunu düşmüştü.

    "HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK"

    Halsey, Allure Dergisi'ne, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." açıklamasını yapmıştı.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    "ALEV HAYATIMI YAZIYORDU"

    Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan Halsey, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söylemişti.

    Halsey, "Hayatım hakkında bir film yazıyordu, bir biyografi, bu yüzden birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece gerçekten halka açık bir yere birlikte gittik. Ayrılırken paparazzi, hayranlar tarafından adeta yutuldum. Her şey çok dramatikti, bir film sahnesi gibi. Omzumun üzerinden baktım ve 'Aman Tanrım, hoşça kal bile demedim!' diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve onu bir daha asla göremeyeceğim, onu hayatını mahvedemeyecek kadar çok seviyorum ve onu tüm bu çılgınlığın içine sürükleyecek kadar çok seviyorum.' dediğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    "YILDIZLAR HİZAYA GİRDİĞİNDE İLİŞKİMİZ ROMANTİKLEŞTİ"

    2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir film geliştirmek için ortaklık kuran sanatçı, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını belirtmişti.

    Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı." ifadelerini kullanmıştı.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

    Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ifade etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.
  • Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

    Halsey

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