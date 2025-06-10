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        Haberler Magazin Halsey'den Türk hayranlarına: Türkiye kalbimin parçası - Magazin haberleri

        Halsey'den Türk hayranlarına: Türkiye kalbimin parçası

        DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu belirten dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, 21 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da vereceği büyük konser öncesinde Türk hayranlarına seslendi; "İstanbul, en sevdiğim şehirlerden biri. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:16
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        "Türkiye kalbimin parçası"
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        Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ABD'li şarkıcı Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, Festival Park Yenikapı’da vereceği konser öncesi Türk hayranlarına özel bir mesaj gönderdi.

        2022’deki İstanbul konserinin ardından bir kez daha Türkiye’de sahne alacak olan Halsey, konser öncesi yaptığı açıklamada Türk dinleyicilerle buluşacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. şarkıcı, "Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul’da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın" ifadelerini kullandı.

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        Halsey'nin Türk kültürüne olan derin bağlılığı biliniyor. Röportajlarında bu ilgisini sık sık dile getirerek kendisini "Türk gibi" hissettiğini belirten şarkıcı, 2019-2023 yılları arasında ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiden Ender adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Aydın ile ilişkisi sayesinde Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar da paylaşıyordu.

        Geçtiğimiz günlerde Konser öncesi Halsey’in kulis için lahmacun, mücver, baklava, buzlu badem ve Türk kahvesi gibi bazı talepleri olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, söz konusu iddialara Instagram hesabından yorum yaparak yanıt verdi. Halsey, kuliste sadece iki basit isteği olduğunu açıklayarak; "Taze simit ve çay" dedi.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Halsey
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