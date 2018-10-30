Haluk Bilginer'in rol aldığı 24'üncü yapım olan 'Halloween', 10 günde 173 milyon dolar hasılat ettiği ABD'de gişe sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bilgener'in 'Dr. Sartain' karakterini canlandırdığı film, Türkiye'de gösterime geçtiğimiz cuma günü 'Cadılar Bayramı' adıyla girdi.

David Gordon Green'in yönetmenliğini üstlendiği, Jamie Lee Curtis, Judy Greer ve Virginia Gardner'in başrollerini paylaştığı, 40 yıl önce bir Cadılar Bayramı gecesi kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil 'Michael Myers' ile yüzleşmek isteyen 'Laurie Strode'un yaşadıklarını anlatan 'Cadılar Bayramı' Türkiye'de düşük izleyici sayısıyla açıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre izleyiciye 190 salonda sunulan 'Cadılar Bayramı', ilk 3 günde 34 bin 290 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatıysa 503 bin 555 TL oldu.

Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Napoli'nin Sırrı', hafta sonunda 116 salonda 15 bin 899 kişi tarafından izlenirken 267 bin 687 TL hasılat elde etti.

Başrollerini Başak Parlak ve Ali İl'in üstlendiği, hayallerinin peşinden giden genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesinin akabinde değişen hayatını hikâyeleştirilen 'Bebek Geliyorum Demez' ise 104 salonda 6 bin 209 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı 83 bin 243 TL.

Yılmaz Güney'e saygı duruşu niteliğindeki 'Çirkin Kral Efsanesi' adlı belgesel film cuma günü izleyiciyle 45 salonda buluştu. Filmin ilk 3 günlük izleyici sayısı bin 973 kişide kalırken hasılatı 22 bin 14 TL oldu.

Yeni filmler arasında en az izlenen yapım 'Acemi Hırsız' için üç günde sadece 84 bilet kesildi. Beyazperdeye bir grup beceriksiz hırsızın maceralarını taşıyan film 7 salonda 613 TL hasılata ulaştı.

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