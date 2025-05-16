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        Haberler Magazin Haluk Levent, Ağrı'da gençler için gönüllü olarak konser verdi: Başarılar emekle oluyor - Magazin haberleri

        Haluk Levent: Başarılar emekle oluyor

        Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması finalinde konser veren Haluk Levent, "Çocukların emek yarışını izlemeye geldim ve çok mutlu oldum. Bu başarılar kolay değil, emekle oluyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:12
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        "Başarılar emekle oluyor"
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        Habetürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Haluk Levent, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması finalinde konser verdi. Şarkıcı, Hayrettin Atmaca Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı organizasyonda hem sahne aldı hem de öğrencilerle sohbet etti.

        "BU BAŞARILAR KOLAY DEĞİL"

        14 ilden gelen gençler kendi geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sergilerken Haluk Levent, "Bu başarılar kolay değil, emekle oluyor. Bizler özlediğimiz ülkenin mutluluğunu ve geleceğini gençlerden almak zorundayız" dedi.

        "ÇOCUKLARIN EMEK YARIŞINI İZLEMEYE GELDİM"

        Gönüllü olarak Ağrı'ya gittiğini söyleyen Levent, "Çocukların emek yarışını izlemeye geldim ve çok mutlu oldum. Gençleri tebrik ediyorum" dedi. Şarkıcının etkinlikte gönüllü olarak konser verdiği öğrenildi.

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        #Haluk Levent
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