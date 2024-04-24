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        Haberler Magazin Kanser tedavisi gören ablası Hicran Levent'e destek olmak için Haluk Levent saçlarını kazıttı - Güncel magazin haberleri

        Haluk Levent, kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

        Haluk Levent, Adana konserinde kanserle savaşan ablası Hicran Levent'i ağırladı. Ablasına destek olmak için saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı; "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:40
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        Haluk Levent, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamındaki konserde, beyninde tümör olan ve kanser tedavisi gören ablası Hicran Levent'i sahnede ağırladı.

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        Sahnede ablasıyla birlikte karşılıklı çiftetelli oynayan Haluk Levent, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        ABLASINA DESTEK OLMAK İÇİN SAÇLARINI KAZITTI

        Söz konusu videoda Haluk Levent'in kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen ablası Hicran Levent'e destek olmak için saçlarını kazıttığı görüldü.

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        "KEMOTERAPİDEN ÇIKIP KONSERİME GELMİŞTİ"

        Haluk Levent; "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.

        #Haluk Levent
        #Hicran Levent
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