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Haluk Levent'ten 'Behzat Ç.'li sitem

Kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan genç bir kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Levent, olay üzerine hayal kırıklığına uğradığı belirterek tepki gösterdi

Haluk Levent

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma gösteren sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Levent’in dayanışma gösterdiği bir kişinin ‘kanser hastasıyım’ beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu genç kadın ile buluşan Haluk Levent, ona gitar çalmış, sahilde birlikte çay içmişlerdi. Genç kadın, kanser olmadığının anlaşılması üzerine psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar geniş bir yelpazede dayanışma örneği sergileyen Levent, yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Fenomen dizi Behzat Ç.'ye göndermede bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

“Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”

Destekçileri de Haluk Levent’in yanında olduklarını belirten yüzlerce yanıtla paylaşıma karşılık verdi. Levent’e aynı yolda devam etmesi yönünde destek veren Twitter kullanıcıları, ‘yanındayız’ mesajları paylaştı.

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