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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, kurucu başkanı olduğu Ahbap derneğiyle mülteci çocuklara yardım etti. Levent, gelen olumsuz tepkilere video çekerek açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Edirne, Keşan, Çanakkale, İzmir Dikili... Tüm Ahbap'lar sınıra... Çocuklar var. Oralarda sıkışanlar var. Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su. Haydi canlarım" şeklinde paylaşımda bulundu.

"GÜCÜ GÜÇSÜZE YETENDİR"

Haluk Levent, kendisine tepki gösterilmesi üzerine, "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasını yaptı.

"BENİ BİLEN BİLİR"

Kendisine gelen olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayan Levent, bir video çekerek şu ifadeleri kullandı:

Beni bilen biliyor ama Suriye politikasında hep şunu söylemiştim "Suriye'nin mültecileri bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi gerekiyor." Bununla ilgili çok twitim var bakabilirsiniz. Ama bugün gördüğümüz bir manzara var. Bu manzara nasıl gerçekleşti? Geçtiğimiz günlerde 36 şehitimiz oldu ve bu şehitimiz, şehitlerimiz için neler yapabiliriz diye Ahbap olarak düşündük. Ailelerine ulaştık.

Amasya'daki, Mersin'deki, Zonguldak'taki ailelere ulaşmaya çalıştık. Bazılarıyla görüştük. Şu anda zaten acıları taze ama, ne olur bir şeye ihtiyaç olursa devletin yaptığı şeyler var, şehit aileleri için... Ama küçük de olsa bir yerden dokunabilir miyiz? Çocukları için kalanları için burs verebilir miyiz? gibi bizim de her zaman şehit aileleriyle görüştüğümüz şeyler var.

Fakat bu sabah gördüğüm bir manzara var ki sınırda Suriyelilerin geçişi noktasında gaz bombaları var ve çocuklar orada perişan halde.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARIN AĞLAYIŞINA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Ben Ahbap başkanı olarak Edirne'de Keşan'da, Ayvacık'ta İzmir'de Ahbap'lar varken, kendilerine 200-300 metre uzaklıktaki küçücük çocukların ağlayışına seyirci kalamayacağımızı belirttim. Valiliklerle ve Göç İdaresi Müdürlüğü'yle görüştük.

Muhakak bir şeyler yapıyorlar ve onlar da bu insanların çok sıkıntı çekmemesi için uğraş veriyorlar. Ama bizler de "Gözden kaçabilir, o kalabalıkta bir şey olabilir. Bez, mama desteği özellikle çocuklar için bir şeyler yapın" dedik.

"ÇOK TEPKİ ALDIM"

Bunun için de bir twit attım ama o kadar çok tepki aldım ki... Ben tepki aldığım insanları da anlıyorum. Ama ne olur arkadaşlar, bu tepkiyi insani olaylara vermeyin. İç politika dış politika konusunda tavırlarınızı hükümetlere muhaliflere ya da siyasi partilere herhangi bir kuruma söyleyin ama bizler orada küçücük çocuklara su götürüyoruz.

"BU KONUDA AYNI FİKİRDEYİZ"

Bu konuda aynı fikirdeyiz ve twiti sileceğimi beklemeyin. İsterse dünya tepki alayım ama ben bunu yapmazsam insan olamam diye düşünüyorum. Biz böyleyiz. Hatta orada kinayeli bir şey söyledim "Lütfen bizi bunu yaptığımız için bağışlayın" dedim.

Haluk Levent, "Bir an Ahbap başkanı olduğumum unuttum. Kişisel politik bir söylem gibi oldu. Twiti silmek durumundayım özür dilerim" diyerek paylaşımını kaldırdı.

"BEBEKLERİN IRKI OLMAZ"

Levent, cümlenin sonuna, "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim" notunu düştü.