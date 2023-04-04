AHBAP Başkanı Haluk Levent'ten flaş açıklama: Deprem bölgesi için projemiz... - En son haberler

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Müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından Ahbap'ın deprem bölgesi için yapacağı bir projeyi açıkladı.

Levent sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda projeyle ilgili şu maddeleri sıraladı:

— Haluk Levent (@haluklevent) April 4, 2023

"EVLER 2 KATLI OLACAK ŞEKİLDE 83 METRE KARE"

Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

"DEVLET ARSAYI VERİYOR, 3 FİRMA İLE BAŞLIYORUZ"

Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

BÖLGEDEKİ EVLER 6 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Evleri 6 ay’da teslim edeceğiz. Bu konuda Afad’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için.