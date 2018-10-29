Haluk Levent şehitleri unutmadı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, "İnşallah güzel bir gece olacak. Cumhuriyet Bayramı çok önemli ve değerli bir bayramımız. Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü bugün kutlayacağız. Sevgili Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin yaptığı yardımseverlikleri ilgi ile takip ediyoruz. Bize şahsımıza ne gibi görevler düşüyorsa yerine getireceğiz" derken Haluk Levent, "Geçtiğimiz sefer Ahbap toplantısını belediyede yaptık. Çay parası ödemeyelim diye" sözleriyle herkesi güldürdü.
Cadde'de yer alan habere göre; Haluk Levent ise basın açıklamasında, "İzmir çok önemli bir yer. Bornova'da geçtiğimiz yıllarda yaptığımız konserin tadının damaklarında kaldığını ifade ettiler. Başkanımız Olgun Atilla ve Bornova'da yaşayan vatandaşlar çok istediler. Biz de dedik ki tamam bir daha geliyoruz. Çünkü Bornova, Cumhuriyet'e çok güzel sahip çıkan bir yer. Sadece bayramlarda değil bayramdan çok önceleri de Cumhuriyet'in kazanımlarını her alanda konsferanslarla, söyleşilerle dile getiren bir ilçe" diyerek kulise gitti.
Haluk Levent konseri öncesinde, Bornova Belediyesi sporcuları büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar. Konserin açılış konuşmasında Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, "Bornova bizim evimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, dava arkadaşlarına 'Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' dediği gündür. Cumhuriyet'e bugüne kadar sahip çıktık, sonsuza dek sahip çıkacağız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" sözlerini söyledi.
Haluk Levent ise "Biz burada kutlama yapalım diye iki askerimiz donarak şehit oldu. Bizler normal yaşantımıza devam edebilelim diye binlerce nöbet bekleyen askerimiz var." sözleriyle şehit olan askerlerimizi andı. Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını dile getiren Haluk Levent, şehit askerlerimiz anısına "Tezkere" türküsünü söyledi.
Haluk Levent, "Yeter Artık Deli Gönül" şarkısında telefonu ile video ve fotoğraf çekti. Görüntüleri konser sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşacağını söyleyen Levent, konsere kaldığı yerden devam etti.
Konserinin sonuna yaklaşırken Haluk Levent, "Bizim yolumuz Atatürk'ün çizdiği yoldur" sözleriyle alkış aldı. Haluk Levent, İzmir Marşı'nı söyleyerek alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
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