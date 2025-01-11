Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent'ten, coin reklamı yaptığı yönündeki iddialara cevap: Coin reklamı yapmadım - Magazin haberleri

        Haluk Levent'ten, coin reklamı yaptığı yönündeki iddialara cevap: Coin reklamı yapmadım

        Ahbap Derneği'nin kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, hakkında ortaya çıkan coin reklamı yaptığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent; "Ben hiçbir zaman coin reklamı yapmadım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Coin reklamı yapmadım"
        ABONE OL

        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin ardından, geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz’ın gözaltına alınması ve tutuklanması gündem yaratmıştı.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; bu kez, ünlü şarkıcı Haluk Levent’in adının coin reklamıyla anılması dikkat çekti. Haluk Levent, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

        Haluk Levent, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Biliyorsunuz sosyal medyada yokum ama bu videoyu Ahbap ekibi aracılığıyla sizlere ulaştırdım. Nigelma World ile Samandağ’da bir Söğüt Merkezi projesi başlatmıştık. Ayrıca organik tarım ve çörek otu üzerine çalışmalar yapan bu firma ile işbirliği yaptım. Ancak benim yayınladığım videolar, onların coin sayfalarında da paylaşılmış.

        REKLAM

        "HİÇBİR ZAMAN COİN REKLAMI YAPMADIM"

        Hiçbir zaman coin reklamı yapmadım, yapmam da ama insanlar bu videoları yatırım çağrısı gibi algılamış olabilir. Doğal olarak mağduriyetler oluşmuş. Coin değerlerinde yaşanan düşüş sonrası Nigelma World yetkilileriyle görüştüm. Eksik ve hatalarını kabul ettiler. 10 gün içinde mağduriyetleri gidereceklerini söylediler.

        MAĞDURLARIN ZARARINI KONSER GELİRLERİYLE KARŞILAYACAK

        Her ne kadar coin reklamı yapmamış olsam da, bu süreçte kendimi sorumlu hissediyorum. İnsanların mağduriyetini çözmek için bir form oluşturacağız ve gerçek mağdurları bulmaya çalışacağız. Teknik analistlere ve yazılımcılara ihtiyacımız var. Elinde üç kuruş olan garibanların zararını karşılayacağım. Konserlerimden, sponsorluklardan elde edeceğim gelirlerle bu mağduriyetlerin altından kalkacağım. Sizlere söz veriyorum, bu durumu çözeceğim. Herkesin içi rahat olsun”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu