İHA'nın haberine göre, şarkıcı Haluk Levent, serebral palsi hastası Gizem Yılmaz’ın ve arkadaşlarının şarkılı çağrısına kulak vererek, Türk Eğitim Derneği’nin tam destek burslu öğrencileri için ücretsiz konser verdi. Levent’in orkestra üyeleri, burslu arkadaşlarına destek olmak isteyen öğrenciler oldu. Renkli anların yaşandığı konserde coşkulu kalabalık şarkılara eşlik etti.



Eğitimde fırsat eşitliğinin önemli olduğunu vurgulayan Levent, Dünya ile yarışılacaksa bunun eğitim alanında olması gerektiğini söyleyerek, “Çağırdılar geldik. AHBAP Başkanı olarak söylüyorum, Türkiye’deki en önemli durumun eğitim olduğunu tespit ettim. Bu çocuklar çok başarılı çocuklar. Onlar için şarkılar söyleyeceğiz. Kesinlikle fırsat eşitliğinin olması gerekiyor” diye konuştu.



