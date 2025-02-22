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        Haberler Dünya Hamas 6 esiri serbest bırakmaya başladı | Dış Haberler

        Hamas 2 İsrailli esiri serbest bıraktı

        Hamas, esir değişimi anlaşmasının 7. turunda 6 İsrailli esiri serbest bırakmaya başladı. Esirler Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:48
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        Hamas 6 esiri serbest bırakmaya başladı
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        Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

        Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

        Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

        Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

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