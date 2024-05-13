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        Haberler Dünya Hamas: İsrail'in saldırıları sebebiyle 4 esiri koruyan grupla irtibatımız kesildi

        Hamas: İsrail'in saldırıları sebebiyle 4 esiri koruyan grupla irtibatımız kesildi

        İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sürüyor. Saldırılarda şimdiye kadar 70'ten fazla İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyuran Hamas, 10 gündür düzenlenen bombardımanda esirleri koruyan bir grupla temas kurulamadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:26
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        "4 esiri koruyan grupla irtibatımız kesildi"
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin bombardımanı nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" duyurdu.

        Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son 10 gündür düzenlediği barbar bombardımanlar nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" belirtti.

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        Ebu Ubeyde, 4 esir arasında Hers Goldberg-Polin'in de olduğunu dile getirdi.

        Kassam Tugayları, daha önce pek çok kez İsrailli esirleri koruyan gruplarla irtibatın kesildiğini ya da esirlerin saldırılar nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

        İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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