Hamas: İsrail'in saldırıları sebebiyle 4 esiri koruyan grupla irtibatımız kesildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin bombardımanı nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" duyurdu.

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son 10 gündür düzenlediği barbar bombardımanlar nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" belirtti.

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Ebu Ubeyde, 4 esir arasında Hers Goldberg-Polin'in de olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları, daha önce pek çok kez İsrailli esirleri koruyan gruplarla irtibatın kesildiğini ya da esirlerin saldırılar nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.