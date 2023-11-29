Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktıklarını duyurdu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, insani aranın 6’ncı gününde 2 Rus esirin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 6’ncı gününde Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın talebi üzerine 2 Rus esirin serbest bırakıldığı bildirildi. Rus esirlerin, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine götürülmek üzere kısa bir süre önce Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

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