Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği duyurusu

Hamas, Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail'e karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi

Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği duyurusu
AA

Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail hapisanelerindeki esirler konusunda harekete geçme fırsatı olduğunu söyledi.

İsrail işgal kuvvetlerinin bir değişimden çok insani nitelikli bir eylemde bulunmasının mümkün olduğunu belirten Sinvar, "Hapisanelerdeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebiliriz" dedi.

Sinvar, bu karşılığın ne olduğu konusuna açıklık getirmeden, bir esir mübadelesi için büyük karşılığın büyük bir bedel olduğunu bunu da İsrail'in ödemesi gerektiğini kaydetti.

Geçen birkaç gün içinde serbest bırakılan Filistinli bir tutukluya koronavirüs tanısı konulmasına işaret eden Sinvar, "Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail hapisanelerine koronavirüs girişi konusunu endişeyle takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Irak, Reuters'ın faaliyetlerini 3 aylığına durdurdu
DÜNYAIrak, Reuters'ın faaliyetlerini 3 ay durdurdu
ABD Başkanı Trump'ın ikinci koronavirüs testi de "negatif" çıktı
DÜNYATrump'ın ikinci testi de "negatif" çıktı
Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor
DÜNYAArap ülkelerindeki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Trump, koronavirüs ile mücadelede solunum cihazı üretiminin önünün açılması için talimat verdi- Haberler
DÜNYATrump solunum cihazı üretimi için devrede!
Çinli profesörden koronavirüse karşı şaka gibi tavsiye - HABERLER
DÜNYAŞaka gibi tavsiye
Joe Biden: Koronavirüs ile mücadelede zorlanan İran'a yaptırımlar hafifletilmeli - Haberler
DÜNYABiden'dan İran'a yaptırımlar hafifletilmeli çağrısı!
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi
DÜNYAFransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 ...
Son dakika haberleri! Koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı!
DÜNYAKoronavirüs vakaları 1 milyonu aştı!
Almanya'da koronavirüs 1048 can aldı
DÜNYAAlmanya'da koronavirüs 1048 can aldı
Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdi - Haberler
DÜNYAKarantinada karton kılığında dışarı çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X