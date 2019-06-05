2014 yılının nisan ayında evlenen Selen Görgüzel Alkan ile Hamdi Alkan hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Çiftin boşanacağı öne sürülmüştü. İkilinin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

"BİZİMKİSİ ZORUNLU BİR AYRILIK"

Hamdi Alkan, konuyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a "Yok öyle bir durum. Bizimkisi zorunlu bir ayrılık. Selen ABD'ye gitti. İki hafta sonra dönecek" açıklamasını yapmıştı.

"KÜSLERİN BARIŞTIĞI BAYRAM GİBİ BAYRAM"

Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından, "Küslerin barıştığı, insanların bir araya geldiği bayram gibi bayram... Bayram harçlığımı da aldım" notuyla yaptığı paylaşım ile boşanma iddialarını yalanladı.

Hamdi Alkan ise eşi Selen Görgüzel ile fotoğrafını, "Mutlu ve huzurlu nice bayramlara..." notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



