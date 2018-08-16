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Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, uzun süredir Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan Alkan, babasının “Ben çalışıyorum onlar tatil yapıyor” sözü hatırlatılınca “Şaka yapmak istemiş. Babamın eli ağırdır, şakayla karışık yapıştırır” dedi.