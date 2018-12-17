4 | 14

*Çünkü sevdiğiniz bir insanı başka bir insanın daha önce sevmiş olduğu yada şuanda seviyor olduğunu düşünmek bir acayip gelebiliyor insanlara ama mantık silsilesinden geçirdiğiniz zaman aslında bunu normalleştirmek hem kendi sağlığınız açısından çok doğru birşey hemde zaten olması gereken birşey.