Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı

AA

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı.

Selim Aslan, yengesinin sancısının artması üzerine Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında durarak polisten 112 Acil Servis ekibi çağırması için yardım istedi.

Uygulama noktasında görevli polis memuru Demet Çubukçu, sağlık ekiplerinin beklendiği sırada sancısı ilerleyen Aslan'a otomobilde doğum yaptırdı.

Hüsne Aslan ve dünyaya gelen kız bebeği, sağlık ekiplerince Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü.

- "Bebeğimize, kadın polisin ismini vermeyi düşünüyoruz"

Bebeğin amcası Selim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yengesi Hüsne Aslan'ın sancısının başlaması üzerine hastaneye gitmek için yola çıktıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yengemin sancısının artması üzerine uygulama noktasında durduk. Sağ olsun polisler çok yardımcı oldu. Hemen ambulansı aradılar. Bir tane kadın polis geldi. Yengeme doğumda yardımcı oldu. Yengem uygulama noktasında doğum yaptı. Kadın polis ve diğer görevli arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Şimdi hastanedeyiz. İnşallah bebeğimize kadın polisin ismini vermeyi düşünüyoruz."

Öte yandan, Selim Aslan'ın otomobiliyle uygulama noktasına gelmesi ve polisten yardım istemesi güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Demet Çubukçu'nun 112 Acil Servis ekiplerini araması ve daha sonra Hüsne Aslan'ın doğumuna yardım etmek için otomobile gitmesi yer alıyor.