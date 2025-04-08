Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!

İstanbul Şişli'de, öldürülen ve hamile olan Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de, Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.