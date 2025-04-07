İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Şişli'de, maskeli saldırganlar, biri hamile 2 kişiyi katletti. Gerçekleşen silahla saldırıda 8 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Gültekin Gezer ve hamile olduğu belirlenen Kader Küçükcoşkun adlı genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Giriş: 07.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:34
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