Hamileliğinizin 24. haftasından itibaren cinsel isteğiniz bir anda azalabilir, bunun sebebi ise yorgunluğunuz ve ağrılı bir dönemden geçiyor olmanızdır. Büyüyen karnınızı dengelemeye çalışmaktan ve hormon dengesizliklerinden bahsetmiyoruz bile. Bu durumda partnerinizle ya da eşinizle konuşarak sorunlarınızı onunla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu durumunun son derece normal olduğunu ve geçeceğinizi unutmamalısınız. Peki, Hamileliğin 24. haftasında neler olur? Hamileliğin 24. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 24. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 24. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Hamileliğinizin bu döneminde bebeğiniz yaklaşık olarak 30 cm boyunda ve 600 gr ağırlığındadır. Ayrıca bu ağırlığının çoğu organlar, kemikler, kaslar ve vücudundan biriken yağlar olup boyutu şu an ortalama olarak bir futbol topu kadardır.

Bebeğinizin ciğerlerinin içindeki baloncuklar ve damarlar hala gelişmeye devam ediyor.

Artık karnınızın içinde güzel pozlar verebilir, vücudu yakında şişmeye başlayacak.

Hamileliğinizin 24.haftasından itibaren erken doğum durumunda bebeğiniz ciddi bir yaşama şansına sahip olur ve burum için doktor gözetiminde olmanızda fayda olacaktır.

Beyni de şu anda hızla büyüyor ve tat alma duygusu gelişmeye devam ediyor.

Ciğerleri solunum ağacının dallarını ve dış dünyaya çıktığında hava torbacıklarını şişirmesine yardım edecek maddeyi üreten hücreleri oluşturmaya başladı.

Bebeğinizin cildi hala ince ve yarı saydam, ancak bu durum yakın bir zamanda değişecek ve bebeğinizin cildi normal bir yapıya dönecektir.

Yüzünün neredeyse tamamına yakını oluşmuş durumda; kaş, kirpik ve saçlara da sahip. Fakat şu anda sarışın mı, kızıl mı yoksa esmer mi olduğunu söyleyemezsiniz, çünkü pigmentlere sahip değil.

Bebeğiniz son bir iki hafta içerisinde artık her türlü sesi duyabiliyor, nefes sesiniz, midenizin ve bağırsaklarınızın ürettiği sindirim sesleri, sizin ve partnerinizin sesi ve korna, köpek havlaması veya siren sesi gibi yüksek seviyeli seslere kadar duyabiliyor. Hatta bazı bebekler 24. haftadan itibaren seslere tepki olarak tekme bile atıyorlar. Partnerinizle birlikte bebeğin sesinize tepki verip vermeyeceğini gözlemleyebilmek için bebeğinizle konuşmaya başlayabilirsiniz.

Hamileliğin 24. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?