Hamileliğinizin 31. Haftası demek artık 7 ay 3 haftalık hamilesiniz demektir ve doğuma iki aydan az bir süre kaldı demektir. Gerek bebeğinizin her geçen gün büyümesi gerekse de vücudunuzun ağırlaşması sizi daha çok yoruyor ve her geçen gün şikayetleriniz daha da çok artıyor. Peki, Hamileliğin 31. haftasında neler olur? Hamileliğin 31. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 31. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.



Hamileliğin 31. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğinizin 31. haftasında bebeğinizin boyu yaklaşık 41 cm ve ağırlığı 1,550 kg’dır. Hala kilo alıyor ama boyunun uzaması biraz yavaşladı. Taşıdığınız bu mucize şimdilerde küçük bir kavun kadardır.

• Rahminizdeki sıvı miktarı artıyor ve bebeğiniz doğana kadar bu amniyotik sıvıyı içine çekmeye ve yutmaya devam edecek. Aynı zamanda idrar olarak vücudundan yine aynı yere atacak.

• Bebeğinizin göz pigmentleri her geçen gün daha da gelişiyor ancak gözlerinin gerçek rengini alması doğumdan sonra ki aylarda gerçekleşecek.

• Başını, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebiliyor ve derinin altında biriken yağ tabakası ile birlikte her geçen gün vücudu biraz daha genişliyor.

• Büyük ihtimalle çok fazla hareket ediyor, bu nedenle bebeğinizin tekmeleri ve taklaları nedeniyle uyuyamayabilirsiniz. Ancak bu durum bebeğinizin sağlıklı ve hareketli olduğunun bir göstergesidir.

• Bebeğinizin beyni bu haftalarda fazladan mesai yapıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. Bireysel sinir hücreleri arasındaki bağlantılar (bunlardan trilyonlarca yapmak zorunda) aşırı hızlı bir şekilde oluşturuluyor.

• Tabii ki bebeğiniz şu an plasenta sıvısında olduğundan koku alamıyor (bunu yapması için hava yoluyla kokuyu soluması gerekiyor). Ancak bilmelisiniz ki sizin kokunuz onun alacağı ilk kokulardan olacak ve hızlı bir şekilde onun en sevdiği koku olarak favorisi haline gelecek.

• Bebeğiniz şu sıralar yüz ifadeleri, hıçkırıklar, çiğneme, nefes almak, ellerini hareket ettirme, rahim duvarınız üzerinde ayakta durma ve hatta başparmağını emmekle meşgul. Bazı bebekler başparmaklarını o kadar güçlü emiyorlar ki doğduklarında parmağında bir nasır görürseniz şaşırmayın.

• Kolları, bacakları ve vücudu şimdilerde kafasıyla orantılı boyutta ve kısa bir süre sonra içinden su geçmeye başlayacak olan idrar kesesi de dahil olmak üzere iç organları hızla gelişmeye devam ediyor.

• Kemik iliği, şimdiye kadar kırmızı kan hücreleri üretme işini üstlenmiş olan karaciğerden bu işi devraldı ve bu önemli işi artık yerine getiriyor.

• Şu anda ne zaman karanlık ve ne zaman aydınlık olduğunu biliyor, fakat hala uykusunu veya hareket düzenini buna göre ayarlamamış olabilir. Birkaç hafta içerisinde büyük ihtimalle bebeğinizin hareketlerini ve uykusunu bir düzene oturtacak ve siz bunu fark edeceksiniz. Eğer bebeğinizin hareketlerinde gün içinde gözle görülür bir azalma hissederseniz, önce bir bardak su içmeyi deneyin ancak eğer bebeğiniz hala hareket etmiyorsa derhal doktorunuzu arayın.



Hamileliğin 31. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Bazen nefessiz kaldığınızı hissedebilirsiniz ancak nefessiz hissetmek bu aşamada sık yaşanıyor olsa da nefes darlığı bir anemi belirtisi olabilir. Anemi demir eksikliğinden kaynaklanır ve daha çok hamilelik süresince yaşanır. Çünkü kanınızda alyuvarlarınızı seyreltecek çok daha fazla sıvı vardır. Anemi, diyetinize demir kaynağı besinler ve yan ürünler ekleyerek kolayca tedavi edilebilir. Bu konuda endişeliyseniz doktorunuzla konuşabilirsiniz.

• Göğüslerinizde Kolostrum yani "ilk süt" akıntısı fark etmiş olabilirsiniz. Öyleyse, kıyafetlerinizi korumak için sutyeninizin içine emzirme pedi sıkıştırmayı deneyin.

• Rahminizdeki kasların genişlediğini hissediyor olabilirsiniz. Birçok kadın Braxton Hicks adı verilen bu rastgele sancıları hamileliğin ikinci yarısından itibaren hissetmeye ve sıklıkla yaşamaya başlarlar. Bu sancılar genelde 30 dakika sürer ayrıca düzenli ve sürekli olmazlar. Bu durumda sık bir şekilde gerçekleşen sancılar, ağrısız olsa bile erken doğum sinyali olabilir. Eğer 1 saat içerisinde 4’ten daha fazla sancınız olursa ya da diğer erken doğum belirtilerini fark ederseniz, derhal doktorunuzu arayın. Bu belirtiler vajinal akıntının artması (eğer daha sulu, mukuslu ve kanlı olursa); karın ağrısı, regl ağrısına benzer kramplar, pelvik bölgesindeki baskıda artış, sırtın alt bölgesinde oluşan ağrıyı (özellikle daha önce böyle bir ağrınız yoksa) kapsamaktadır.

• Midenizi göğüs bölgenizdeymiş gibi hissetmeniz ve nefessiz kalmanız oldukça doğal bir durumdur çünkü hamileliğin bu haftasında artık rahminiz göbek deliğinize çok yakın olması sebebi ile rahminizin bütün iç organlarınızı itmesine, ciğerlerinizi sıkıştırmasına ve onların tam olarak genişlemesini imkansız hale getirmesine sebep oluyor. Bundan dolayı vücudunuz hava için geniş bir alana sahip değil ve bebeğiniz doğana kadar da bu bir eziyet gibi gelebilir ve yeterli nefes almanızı engelleyebilir. Ancak siz nefes darlığından şikayetçi olsanız bile, bebeğiniz kendisine gereken oksijeni plasentadan sağladığı için oldukça keyfi yerinde.