Güzel bir haber verelim size eğer bebeğiniz 32. haftada ya da daha sonraki haftalarda doğarsa hayatta kalma ve sağlıklı olma olasılığı neredeyse tam zamanında doğan bir bebek kadar olacaktır. Peki, Hamileliğin 32. haftasında neler olur? Hamileliğin 32. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 32. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA NELER OLUR?

Unutmamanız gereken önemli bir konu, erken doğum belirtilerinin ne olduğunu bilmeli ve doktorunuzla bu belirtilerin üzerinden mutlaka geçmelisiniz.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Bebeğiniz artık 42 cm boyunda ve 1,6 kg ağırlığında ve artık rahminizde büyük bir yer kaplıyor. Bu haftalar içerisinde, her 4 bebekten 3’ü doğum pozisyonunu almış bulunuyor. Bu sebeple 32. haftadan itibaren bebeğinizin işareti olan sallanma ve yuvarlanma artık yerini vurma ve kıvranma hareketlerine bırakacaktır. Anne olarak siz haftada ortalama olarak 450 gram alıyorsunuz ve aldığınız bu kilonun kabaca yarısı bebeğinize gidiyor. Bebeğiniz doğacağı kilonun 3’te biri ile yarısını önünüzdeki 7 hafta boyunca alacak, çünkü doğumdan sonraki dış dünyada hayatta kalabilmek için sürekli yağ depoluyor.

El ve ayak tırnakları ve gerçek saçları artık oluşmuş durumda ayrıca doğum için hazırlanmaya başladığından dolayı derisi yumuşayarak pürüzsüz bir hale geliyor ve vücudu yağ biriktirmeye devam ettiği için derisi artık transparan değil, opak bir görünüm aldı bile.

Bu haftadan önceki haftalarda çiğneme, nefes alma, tekmeleme ve emme gibi dış dünyada ona gerekli olan hareketleri sürekli çalıştı. Ayrıca bebeğinizin sindirim sistemi şu an tamamen oluşmuş durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor.

ve 38. haftalar arasında bebeğiniz büyük ihtimalle doğuma hazırlanmak için artık baş aşağı pozisyonuna geçmiş olacak. Ancak bebeklerin %5’inden azı bu pozisyona doğuma kadar geçmezler, bu nedenle bebeğiniz doğum pozisyonuna hala geçmediyse endişelenmeyin. Doğumdan önce bu pozisyona geçme olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu belirtelim.

Umarız büyük gün için iyice dinleniyorsunuz, çünkü bebeğiniz kesinlikle bunu yapıyor. Doğuma hazırlanmak için bebeğiniz gerçek bebekler gibi uyuyor, artık düzenli uyku saatleri ve bir uyanma döngüsüne sahip hatta rüya bile görebilir durumdadır artık.

Bebeğinizin ciğerleri ve sindirim sistemi dışında tüm organları hazır durumdadır. Uyanık olduğunda, yeni doğmuş bir bebeğin yaptığı birçok şeyi yapabiliyor, mesela ayaklarını tutup, parmaklarını emebiliyor, gerinip tekmeler savurabilir.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?