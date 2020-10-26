Hamileliğin 40. haftasından sonra 9 ay 10 günü geçtiği için bebekler artık doğmalıdır. Bebeklerin doğması içinse doktorlar tarafından 2 hafta daha verilebilir çünkü ortalama hamileliklerde 40. haftada doğum yapmak %5 lik bir dilimi kapsar ve yoğun olarak 41. hatta 42. haftalara sarkabilir. Ancak bebeğin ve annenin sağlığı için bir an evvel doğması gereklidir, çünkü 40. haftadan sonra artık anne karnı bebek için sağlıklı bir yer olmaktan çıkmaya başlar. 42. haftalık doğumlarda sorunlar çıkıp çıkmayacağı da anne adaylarının aklını kurcalayarak endişelenmesine sebep olur. İşte bu yazımızda 42 haftalık hamile olan tüm annelerin sorularını cevaplayacağız. Peki, Hamileliğin 42. haftasında neler olur? Hamileliğin 42. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 42. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 42. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Genel olarak doğumun tam zamanı ile ilgili doktordan doktora ve hastaneden hastaneye farklılıklar olsa da, normal şartlarda 40+0 hafta tarihi, doğumun kendiliğinden gerçekleşmesi için öngörülen zaman olarak düşünülür. Ancak; birçok hamileliklerde doğum haftası 42. haftaya kadar uzar ve eğer 42 hafta sonra da bile doğum gerçekleşmemiş ise o zaman çocuğun müdahale ile alınması düşünülür.

40 haftadan sonraki dönem “Miyad Geçmesi” olarak adlandırılır ve bu 40. ile 42.hafta arasındaki zaman mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve bebeğin amniyotik sıvısı ve NTS incelemeleri sürekli yapılmalıdır.

Bebeğiniz şu an ortalama olarak 3,5 ile 3,7 kg arasında ve 53 cm boyundadır.

Doğuma hazır bir şekilde keyifli bir uyumaya, dışarıdan gelen sesleri ve özellikle sizi dikkatle dinlemeye çalışıyor.

Hala doğum pozisyonunda ve giderek pelvise baskı uygulamaya devam ediyor.

Bebeğiniz doğduğunda cildi kuru, çatlak, kırışık ve belki de dökülüyor gibidir. Sakın korkmayın bu da oldukça normal bir durumdur. Zaten doktorunuz size bu konuda bilgilendirebilir. Doğum geç olduğundan, bebeğin koruyucu verniksi önceden döküldüğü için bu durum yaşanıyordur. Tabi bir de bebeğinizin tırnakları ve saçları normalden daha uzun olacaktır, endişelenmeyin.

Hamileliğin 42. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

Hamileliğinizde 40 hafta geçti ve hatta 41. haftayı da bitirdiniz ama bebeğiniz hala doğmadı. Hatta doğacağına dair tek bir işaret dahi yok. Doktorunuz ise bu durumun oldukça normal olduğunu söylüyor. Yine de her anne baba bu dönemde endişelenir. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Yalnızca ekstra ilgi göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kontrolleriniz sıklaşacak ve bebeğiniz normalden daha fazla gözlemlenecek. (Örneğin bu haftada cenin monitörüne bağlanmaya hazır olun çünkü doktorunuzun bebeğinizin kalp atışlarını, hareketlerini izlemeye ihtiyacı var.)

Açıkçası bu geç doğma vakalarının çoğunun aslında bir geç doğum olmadığını da söylemek gerek. Doktor her ne kadar kesin zamanı üç aşağı beş yukarı tahmin edebilse de, genelde bebeğin rahme ilk düşme zamanı yanlış olarak hesaplandığından dolayı bu kısa süreli gecikmeler ve bununla birlikte panik yaşanabiliyor.

BraxtonHicks adı verilen kasılmalar (rahmin sertleşiyormuş gibi bir hisle ani olarak kasılması durumu) hamileliğin bu evresinde kendini iyiden iyiye hissettirebilir. Çünkü bedeniniz artık doğum için hazırdır ve beyniniz de buna yönelik olarak hareket ediyordur. Ancak bu dönemde bu kasılmalar oldukça düzensizdir. Eğer, kasılmalarda bir düzen olursa, işte o an gerçek kasılma yaşıyorsunuz demektir.

Bu dönem rahim ağzınızın açılmış olması gerekmektedir. Bu durum zaten birkaç gün sonra doğumun olacağının da göstergesidir. Vajina akıntıları görmek de bu dönemde oldukça normal bir davranış olarak algılanabilir. Akıntıların genelde pembe ve kahverengi olması, fazla ve açık kırmızı olmaması gerekmektedir. Aksi halde, hemen doktoru aramakta fayda var çünkü bu durum plesanta kaynaklı bir kanamanın habercisi olabilir.

Halk arasında “su gelmesi” olarak tabir edilen amniyotik kesenin yırtılması durumunun da bu hafta yaşanması muhtemeldir. Bu şeffaf, kokusuz bir sıvının fışkırması şeklinde olabileceği gibi hafif hafif akıcı bir şekilde de olabilir. Hatta çoğu zaman anne suyunun geldiğini farketmez, ancak başkalarının görmesi üzerine farkedilebilir. Böyle bir anın yaşanması, direkt olarak doktorun aranma sebebidir çünkü yakın bir zamanda doğum yapacaksınız demektir. ( Kimi zaman su geldikten kısa bir süre sonra doğum yapılabildiği gibi, kimi zaman da bu süre oldukça uzun sürebilir. )

haftalarda annelerin ishal ve bulantı şikayetleriyle doktora başvurduğu da görülüyor. Yine bu durumun oldukça normal olduğunu söylemek ve hatta doğum belirtilerinden sayıldığını belirtmek gerek. Çünkü doğumdan önce bağırsak kasları gevşediği için de bu durum yaşanıyor olabilir. bu dönemde susuz kalmamak oldukça önemlidir.

Annelerde bir başka görülebilecek fizyolojik etki ayakların fazla şişmesi. Zaten son ayda şişmeye başlayan ayaklar bu doğum öncesi dönemde iyice şişebilir. Bebeğin durumundan dolayı hareket edemeyen annenin vücut sıvıları ayaklarında toplandığından ve sonuç olarak vücudunda bir süredir taşıdığı bebeğin ağırlığından kaynaklı olarak annenin ayak bilekleri ve ayakları şişebilir.

Hormonların, endişe ve stresin bir başka olumsuz getirisi ise uykusuzluktur. Anne adaylarının doğuma kadar uykusuzluk çekmesi normal olarak görülür. Siz ne kadar rahat olur, temiz hava alır ve duygusal olarak kendinizi iyi hissederseniz, rahat uyuyabilme ihtimaliniz de artar.

Birçok kadında bu haftalarda artık memelerden süt sızmaya başlar. Yine bu durum için endişelenmeye mahal yoktur. Vücut kendini doğuma hazırlamakta ve artık hormonlarınız en üst seviyededir. Emzirme pedleriyle sütün sütyeninize bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Doktorlar sıkı kontrollerinde sürekli olarak rahim ağzı genişliğine bakarlar ve olgunlaşmayı değerlendirirler. Bazı anne adaylarında rahim ağzı olgunlaşması 38. haftada belirgin hale gelmişken, bazılarında daha ileri hamilelik haftalarına kadar hiç olgunlaşma gerçekleşmeyebilir. Eğer rahim ağzınız hala olgunlaşmadıysa o zaman suni sancı zamanıdır.

Not:

Geç kalan doğumunuzu hızlandırmak için mutlaka herkes bir şeyler söyleyecektir ama en doğrusunu doktorunuzun söyleyeceğini unutmayın.