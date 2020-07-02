Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu geçirenler ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Gebelik sürecinde idrar yolunda enfeksiyon olması dayanılmaz ağrılara neden olduğu gibi bebeği de riske sokuyor. Peki hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe ne gibi zararlar verebilir?

Hamilelik sürecinde rahim büyüyerek idrar torbasına baskı yapar. Bu da anne adayının sık sık lavaboya gitmesini sağlar. Gebelik sürecinde bu durum doğal ve sağlıklıdır.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Bebeğe Zarar Verir Mi?

Gebelik sürecinde idrar yolu enfeksiyonu için erken tanı ve tedavi hayati önem taşır. İdrar yolu enfeksiyonuna zamanında müdahale edilmezse ilerleyip böbrek enfeksiyonlarına neden olabilir. Enfeksiyon nedeni ile oluşan ateş kasılmaların vaktinden önce başlamasına neden olur. Bu da, bebeğin düşmesi ya da erken doğması demektir.

Bu nedenle aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız zaman kaybetmeden bebeğinizin gelişimini sizinle beraber takip eden jinekoloğunuza gitmenizi öneriyoruz.

İdrar yolu enfeksiyonu tanısı, hastaya yapılacak idrar kültürü ile netleşir. Sonrasında Antibiogram ile mikrobu en iyi tedavi edecek antibiyotiğin hangisi olduğu tespit edilir ve tedaviye başlanır.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Gebelik sürecindeki idrar yolu enfeksiyonlarına genellikle bağırsaktan gelen bakteriler sebep olur. Yanlış ve yetersiz taharetlenme, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar, cinsel ilişki, yapısal böbrek hastalıkları, anne adayında şeker hastalığı, daha önce geçirilmiş ürik sistem ameliyatları, böbreklerde taş varlığı gibi nedenler de bu süreçte idrar yolu enfeksiyonu görülme riskini artırmaktadır. Bunun yanında rahmin büyüyerek böbrekleri ve idrar yolunu sıkıştırması, hormonlara bağlı değişiklikler, sıkışıklık nedeni ile idrarın tam olarak boşalamaması, progesteron hormonunun kasları gevşeterek bakteri geçişine izin vermesi, kişisel temizliğe özen gösterilmemesi, vajinadaki floranın değişmesi gibi belirtileri de hamilelikte idrar yolu enfeksiyonları nedenleri arasında sayabiliriz.

Bazı durumlarda bakteriler mesanede yaşasa bile anne adayında hiçbir belirti görülmez. Bir süre enfeksiyon oluşturmayan bakteriler, olası bir zayıflık durumunda hemen enfeksiyona dönüşür. Bu nedenle anne adaylarından genelde ilk kontrolde tam idrar kültürü alınır. Eğer mesanede bakteriyle karşılaşılırsa, belirti olmasa da antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Hamile bir bireyde idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İdrar yaparken aşırı ağrı.

Kasıklarda baskı.

İdrar yapma esnasında yanma hissi.

Yüksek ateş.

Vajinal bölgede kaşıntı.

İdrar renginin koyulaşması.

İdrarda aşırı koku.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Hamilelik Belirtisi Olabilir Mi?

Elbette hayır. İdrar yolu enfeksiyonunu hayatımızın her alanında geçiriyoruz. Bu nedenle böyle bir şeyi belirti olarak görmemelisiniz. Tabi ki hamileliği daha öğrenemeden idrar enfeksiyonuna yakalanma ihtimaliniz var. Ancak idrar yolu enfeksiyonu kesinlikle bir hamilelik belirtisi değil.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Kanama Yapar Mı?

Gebelik sürecinde yaşanan idrar yolu enfeksiyonlarında ekseri bir durum yoksa yoğun bir kanama gerçekleşmez. Fakat idrar içerisinde bir miktar kan görülmesi doğaldır. Buna göre gebelik döneminde idrarda kan görmek enfeksiyon belirtisi olabilir. Kanın böbreklerden kaynaklanma ihtimali yüksek olduğundan zaman kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavisi

Gebelik sürecinde yaşanan idrar yolu enfeksiyonlarını doğal yöntemlerle tedavi etmek elbette ki mümkündür. İşte idrar yolu enfeksiyonlarının doğal tedavi yöntemleri…

Elma sirkesi.

Bol miktarda su.

Süzme yoğurdu.

Kızılcık suyu.

Sıcak su torbası.

Hint Bektaşi üzümü.

İyi banyo alışkanlığı.

Yaban mersini.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

Hamilelik sürecinde idrar yolu enfeksiyonu riskini en aza indirmek için yapılması gerekenler şunlardır:

Bol Su Tüketin: su, hamilelik sürecinde en çok ihtiyaç duyulan sıvıdır. Bol su tüketimi sık idrara çıkmanızı sağlayacağından idrar yolu enfeksiyonunu engellemede de, idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde de birebirdir. Bu nedenle günde minimum 3 litre su içmeniz gerekir.

Kafein İçerikli Sıvılardan Uzak durun: Kafein, idrar yolları enfeksiyonunu tetikler. Bu yüzden hiç içmeyin demek acımasızlık olsa da, gebelik sürecinde kahve, çay, neskafe gibi kafein içeren sıvıları mümkün mertebe tüketmemeniz sizin yararınıza olur.

Tuvaletinizi Asla Tutmayın: Tuvalet tutmak, idrar yolu enfeksiyonları dışında birçok sıkıntıya sebep olabilir. Bu yüzden tuvaletiniz geldiğinde ertelemeyin. Mesanede uzun zaman bekletilen tuvalet, böbrek taşı oluşması riskini de ortaya çıkarır.

Beslenme Düzenine Dikkat Edin: iyi beslenmek, çok yemek anlamına gelmez. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyden yeteri kadar almanız doğru beslenme için yeterlidir. İyi beslenmek kadar beslenme düzeni de çok önemli. Özellikle gebelik sürecinde aç kalmamalı; sık ve yeteri kadar yemelisiniz. Uzmanlar hap veya iğne yoluyla vitamin almayı son tercih olarak değerlendiriyorlar. Çeşitli sebze ve meyvelerden, yeterli oranda tüketerek vitamin takviyesi mecburiyetinin önüne geçebilirsiniz. Tabi özellikle çiğ tüketilmesi gereken gıdaları iyice yıkadığınızdan emin olmalısınız. Böbrek taşı ya da idrar yolu enfeksiyonu, iyi yıkanmamış çiğ besinlerle de meydana gelebilir.

Kullanacağınız Tuvaletin Temiz Olmasına Özen Gösterin: Pis tuvaletler, idrar yolları enfeksiyonları için tam da biçilmiş kaftan. O nedenle tuvaletin temiz olması siz ve bebeğinizin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Kirli tuvaletlerden kaçabildiğiniz kadar kaçın.

Kişisel Temizliğe Dikkat: Temizlik hayatımızın her alanında önemlidir. Ancak gebelik döneminde yaşanması muhtemel olan idrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için temizliğe normalden 1 tık daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Düzenli banyo ve bilinçli taharetlenme idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır.

Hamile Olan Kadının İdrarı Nasıl Olur?

İdrar rengi, normal şartlarda açık sarıdır. Hamile bir kadında idrar rengi ilk haftada koyu sarı ya da daha soluk bir renge dönüşür. Hamilelik süreci boyunca idrar renginin sık sık değişmesi doğaldır. Her renk değişiminde soluğu doktorda almamalısınız ama bunun da gebelik gidişatını etkileyen durumların habercisi olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.